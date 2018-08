Vidraceiro morre após cair de prédio em Higienópolis

SÃO PAULO - Um vidraceiro de 24 anos morreu após cair do 15º andar de um prédio no bairro Higienópolis, na região central de São Paulo, nesta quinta-feira, 16. O homem caiu enquanto prestava serviço em um prédio da Avenida Higienópolis, próximo ao cruzamento com a Avenida Angélica. A razão da queda teria sido um problema em seu equipamento de segurança, que apresentou falha, levando-o a despencar da estrutura e morrer na hora.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o chamado para atendimento aconteceu às 13h33, mas as pessoas já informavam a gravidade da situação, dando conta de que o jovem não teria resistido à queda. Quatro viaturas foram ao local e constataram a morte.

A polícia cercou a área até a chegada das equipes para remoção do corpo. O 77º Distrito Policial (Santa Cecília) deve apurar as circunstâncias do caso.