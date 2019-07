Viaturas da Polícia Militar de SP irão mudar de cor

SÃO PAULO - O governo de São Paulo anunciou nova identidade visual para as viaturas da Polícia Militar que circulam em todas as regiões do Estado. O novo grafismo das viaturas reduz o tempo de pintura e os custos, possibilitando economia, segundo a PM.

As cores vermelho, cinza e preto aplicadas sobre o veículo branco e o desenho do mapa do Estado de São Paulo nas mesmas cores em suas laterais serão substituídos por uma versão predominantemente branca com pequenos detalhes nas cores já utilizadas pela PM.

De acordo com a PM, em um primeiro momento foram adquiridas 1.736 viaturas novas com a nova identidade visual. As viaturas antigas continuarão rodando em todas as regiões e a expectativa é de que em cinco anos toda a frota assuma o novo modelo.

Em nota, a PM informou que o novo layout possibilita economia que pode ser revertida para aquisição de novos carros. "Anteriormente, o veículo branco recebia pintura adicional, um conjunto de adesivos e passava três vezes pela cabine de pintura, de forma individualizada para cada cor. Em casos de acidentes, o reparo de uma parte demandava a pintura de todo o veículo".

Questionada, a PM não informou o valor gastos nas novas viaturas. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP) não se manifestou sobre a compra dos veículos.