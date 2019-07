Vias na região do Ibirapuera serão interditadas no feriado para homenagem à Revolução de 32 Policiais militares, bombeiros e escoteiros irão desfilar a partir do Obelisco Mausoléu aos Heróis de 32, na Avenida Pedro Álvares Cabral, em direção à Vila Mariana; ruas e avenidas ficarão interditadas entre 5h e 13h