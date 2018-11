Viaduto que cedeu na zona oeste de SP corre risco de desabar, diz secretário

SÃO PAULO - O secretário municipal de Infraestrutura e Obras, Vitor Aly, informou na manhã desta sexta-feira, 16, que piorou a situação de estabilidade do viaduto que cedeu próximo ao Parque Villa-Lobos e à Ponte do Jaguaré, zona oeste de São Paulo, na madrugada de quinta-feira.

De acordo com Aly, subiu o índice de criticidade da estrutura e há possibilidade de ruína. Inicialmente, a gestão municipal solicitou a diminuição da velocidade dos trens perto do viaduto que cedeu à Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). "Está vibrando e fazendo com que as estruturas se movimentem", disse ele.

Às 10 horas, a companhia interrompeu a circulação dos trens entre as estações Pinheiros e Ceasa.

Segundo o secretário, o processo de escoramento será acelerado para, após estabilizar a estrutura, dar seguimento aos trabalhos de segurança e recuperação do elevado.

O viaduto cedeu por volta das 3h30 da madrugada de quinta, 15. Ao menos cinco veículos passavam pela via no momento do incidente, mas não houve registro de feridos graves. De acordo com a Defesa Civil Estadual, uma das placas que sustentam a estrutura cedeu. O descolamento entre as partes da estrutura provocou um desnível e formou uma espécie de "degrau" de quase dois metros. As autoridades ainda investigam as causas do ocorrido.