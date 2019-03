Viaduto Cebolão é interditado parcialmente para obras de reparo no carnaval

SÃO PAULO - O Complexo Viário Heróis de 1932, conhecido como Cebolão, ficará parcialmente interditado no sentido Marginal do Pinheiros, a partir deste sábado, 2, até terça-feira, 5, para que o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) realize obras de recuperação estrutural do viaduto existente no local.Segundo a Secretaria Estadual de Logística e Transportes, serão executadas a recuperação de juntas de dilatação e a concretagem do reforço estrutural da laje inferior do Complexo Viário, ligação importante entre a Marginal Tietê e Marginal Pinheiros.

O desvio do tráfego será por afunilamento - três das quatro faixas de rolamento estarão interditadas e uma liberada ao trânsito. As obras no Cebolão são executadas pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio do DER, com apoio da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes - SMT, através da CET.

Durante a interdição, agentes da CET estarão no local para orientar o tráfego.