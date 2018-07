Via Anchieta terá uma faixa interditada Concessionária responsável pelo Sistema Anchieta-Imigrantes, a Ecovias vai interditar a faixa da direita da Rodovia Anchieta, sentido capital, para realizar obras de alargamento em um trecho de cerca de 1 mil metros, do km 29 ao km 28, na altura do Riacho Grande, em São Bernardo do Campo. A interdição será durante toda esta semana, com exceção da quarta-feira, feriado de 7 de Setembro.