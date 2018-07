Vereador agride assessor no corredor da Câmara

Um vereador desferiu um tapa contra o rosto do assessor de outro parlamentar no corredor da Câmara Municipal de Catanduva (SP) na tarde desta segunda-feira, 3. A cena foi flagrada pelo circuito interno de vídeo do legislativo.

A confusão teria como pivô uma homenagem do vereador Maurício Gouvea (PV), ao cantor Neto Junqueira, de 15 anos, que é da cidade e foi um dos finalistas da edição deste ano do programa The Voice Kids, da TV Globo.

Na última sexta-feira, 29, por iniciativa de Gouvea, a Câmara entregou ao cantor a "Medalha 14 de Abril". Depois disso, o assessor Rafael Back, que atua em outro gabinete, teria criticado a condecoração.

Gouvea não gostou e ao ver Back no corredor partiu em sua direção. Ele alega que o "entrevero" no corredor ocorreu em virtude dos "ataques realizados através de redes sociais". E que "as declarações do assessor atentaram não somente contra o vereador, mas também contra o legislativo como um todo".

Repercussão

Em sua página na internet o vereador foi alvo de uma enxurrada de críticas. "Não pagamos impostos para ver isto", postou Nani Oliveira. Para completar: "Não se trata de governo ou oposição e sim de falta de educação, respeito e cidadania vindas de sua atitude".

Agora a Câmara vai analisar as imagens e apurar a situação, enquanto que o assessor agredido foge de polêmica. "Irei responder com amor e oração todo ódio, ingratidão e violência. É preciso exigir de cada um o que cada um pode dar!", declarou.