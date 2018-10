Vendaval derruba árvores e causa morte de morador em Piracicaba

SOROCABA – Um homem morreu durante um vendaval que atingiu Piracicaba, no interior de São Paulo, no fim da tarde desta quarta-feira, 31. Ele estava no interior de um carro, atingido pelo tronco de uma árvore frondosa derrubada pelas rajadas de vento. O Corpo de Bombeiros foi acionado e precisou usar equipamentos para levantar o tronco e liberar a vítima, mas ela já estava morta. Até o início da noite, o homem não tinha sido identificado.

O automóvel da vítima estava estacionado em frente a um hotel na rua Luiz de Queiroz, região central da cidade. Ele teria entrado no carro para remover o veículo para um estacionamento quando a árvore caiu. Na queda, o tronco e os galhos atingiram também a fiação elétrica, derrubando três postes. Houve quedas de árvores também no bairro dos Alemães, Cidade Jardim, São Dimas e Jaraguá.

O temporal deixou outras três pessoas feridas, no bairro Chácara Nazaré, em Piracicaba. Elas foram atingidas pelas estruturas de três tendas da feira conhecida como Varejão da Paulista que foram arrancadas pelo vento.

Duas pessoas tiveram ferimentos leves, mas uma mulher, atingida na cabeça, foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada para um hospital. Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os ventos atingiram 78,5 km/h na cidade.

Em Sorocaba, a forte chuva com rajadas de vento derrubou quatro árvores na região central. Um carro foi atingido e um dos ocupantes teve ferimentos leves. Em Itu, o temporal arrancou parte da cobertura de um posto de combustível na rodovia Archimedes Lamoglia.

No centro, uma árvore caiu sobre o telhado de uma escola. Três alunos foram feridos por picadas de abelhas de uma colmeia que havia se formado no telhado. As crianças foram encaminhadas para o Hospital São Camilo e as aulas foram suspensas.