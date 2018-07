Venda de quarteirão no Itaim continua proibida

Veja também:

Liminar da Justiça suspende venda de quarteirão no Itaim-Bibi

O pedido havia sido feito pela Prefeitura, que agora terá de esperar a decisão definitiva do Tribunal de Justiça sobre o caso. O objetivo da administração municipal é trocar o terreno de 20 mil m², avaliado em R$ 140 milhões, por mais de 200 creches em outros locais da cidade. Moradores e ativistas pró-patrimônio são contra a venda.

Para analisar o valor histórico do conjunto, o Conselho Estadual do Patrimônio Histórico (Condephaat) abriu processo de tombamento da área - enquanto a decisão final do órgão não sai, qualquer modificação fica proibida.

A Prefeitura afirmou que analisa medidas judiciais cabíveis para reverter a nova derrota.