Veja ruas que serão interditadas para a Maratona de SP neste domingo

Com 14 mil inscritos, a 25ª edição da Maratona Internacional de São Paulo irá alterar o funcionamento das vias públicas da capital paulista ao longo deste final de semana. As modificações no trânsito já começam na noite deste sábado, 6, como informa a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), e se estendem pelos 42 km do percurso, que começa na Praça Charles Miles (Pacaembu) e termina na Praça do Obelisco (Av. Pedro Álvares Cabral).

A prova, que reúne três modalidades de percurso, começa às 6h30 e tem previsão de término para as 14h30 do domingo, 7. A partir das 7h, a Ciclofaixa de Lazer terá seu funcionamento suspenso até as 13h, no trecho entre o Parque do Povo e a Cidade Universitária. O bloqueio nas vias que compõem a maratona começa às 5h do mesmo dia, com a implantação dos desvios de tráfego.

Já no sábado, a Av. Pedro Álvares Cabral será interditada em ambos os sentidos, a partir das 20h.

Confira abaixo a relação das ruas que devem ser interditadas para a corrida de rua:

Percurso da Maratona Internacional de SP

Praça Charles Miller; Avenida Pacaembu; Viaduto Pacaembu; Avenida Dr. Abraão Ribeiro; Avenida Marques de São Vicente; Rua Norma Pieruccini Giannotti; Av. Rudge; Viaduto Engenheiro Orlando Murgel; Alameda Eduardo Prado; Alameda Barão de Limeira; Rua Helvétia; acesso ao elevado; Elevado Presidente João Goulart; Rua da Consolação (contra fluxo); Avenida Ipiranga (contra fluxo); Avenida São Luiz (pista esquerda); Viaduto Nove de Julho (pista esquerda); Viaduto Jacareí (pista esquerda); Rua Dona Maria Paula (pista esquerda); Rua Asdrúbal do Nascimento; Travessa Grassi; Avenida Vinte e Três de Maio (sentido Aeroporto); Avenida Vinte e Três de Maio (pista local); Avenida Pedro Alvares Cabral (sentido Pinheiros); Rua Manuel da Nóbrega; Avenida República do Líbano; Avenida Antônio Joaquim de Moura Andrade (sentido Marginal); Túnel Tribunal de Justiça (sentido Marginal); Avenida Presidente Juscelino Kubitschek (sentido Marginal); Rua Professor Geraldo Ataliba; Avenida Henrique Chamma (contra fluxo); Rua Brigadeiro Haroldo Veloso (contra fluxo); Avenida Cidade Jardim (contra fluxo); Ponte Engenheiro Roberto Rossi Zuccolo (contra fluxo); Avenida dos Tajurás (contra fluxo); Avenida Américo de Moura; Avenida Lineu de Paula Machado (sentido USP); Túnel Dr. Euryclides de Jesus Zerbini; Avenida Valdemar Ferreira; Praça Vicente Rodrigues; Avenida Afrânio Peixoto; Avenida Professor Mello Moraes; Avenida Professor Almeida Prado; retorno na Praça Ramos de Azevedo; Avenida Professor Almeida Prado; Avenida Professor Mello Moraes; Avenida Professor Lúcio Martins Rodrigues; Av. Professor Mello Moraes; Praça Professor Reynaldo Porchat; Avenida Afrânio Peixoto; Praça Vicente Rodrigues; Avenida Valdemar Ferreira; Túnel Euclydes de Jesus Zerbini; Avenida Lineu de Paula Machado (sentido Jóquei Clube); Túnel Jânio Quadros; Avenida Juscelino Kubitschek (contra fluxo); Túnel Tribunal de Justiça (contra fluxo); Avenida Antônio Joaquim de Moura Andrade (contra fluxo); Avenida República do Líbano (contra fluxo); Rua Manuel da Nóbrega; Praça Armando de Salles Oliveira; Avenida Pedro Alvares Cabral (sentido Vila Mariana); Praça do Obelisco.

Abaixo, veja as rotas alternativas à Maratona Internacional de SP, indicadas pela CET:

Avenida Brasil, sentido Vila Mariana

Seguir pela Avenida Brig. Luis Antônio, Avenida Marechal Estênio A. Lima, Rua Abílio Soares, Rua Tutóia, Viaduto Tutóia, Rua. Doutor Amâncio de Carvalho, Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, Rua Joaquim Távora e Rua Domingos de Morais. Das 6h00 às 9h30: À partir da Avenida Brasil (sentido Vila Mariana), à esquerda na Avenida Brigadeiro Luis Antônio, à direita na Rua Jundiaí, à esquerda na Rua Manuel da Nóbrega, à direita na Rua Otávio Nébias, à direita na Rua Doutor Rafael Barros, à esquerda na Rua Tutóia, Viaduto Tutóia, Rua Doutor Amâncio de Carvalho, seguindo em frente pela Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, Rua Tangará e à esquerda na Rua França Pinto, chegando na Rua Domingos de Morais.

Avenida Brasil, sentido Aeroporto

Praça Armando de Sales Oliveira, Rua Manuel da Nóbrega, Rua Bento de Andrade, Avenida Antônio Joaquim de Moura Andrade, retorno junto a Avenida Santo Amaro, Avenida Santo Amaro, Rua Afonso Brás, Avenida República do Líbano, Avenida Indianópolis, Avenida Rubem Berta (pista local), Avenida Moreira Guimarães junto à Avenida Jurema.

Avenida Brasil, Sentido Santana

Avenida Brigadeiro Luis Antônio, Avenida Marechal Estênio A. Lima, Rua Abílio Soares, Rua Tutóia, Viaduto Tutóia, Rua Doutor Amâncio de Carvalho, Rua Caravelas, Rua Dr. Luis Falgetano Sobrinho e Rua Estela.

Avenida 23 de Maio, sentido Aeroporto

Avenida Nove de Julho, Avenida Cidade Jardim, Ponte Cidade Jardim, Avenida dos Tajurás (sentido bairro), Rua Oscar Americano (sentido centro), Avenida dos Tajurás (sentido centro), Avenida Prof. Alcebíades Delamare, Marginal Pinheiros (sentido Interlagos), Ponte Eng. Ary Torres, Avenida dos Bandeirantes até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar (sentido Aeroporto ou sentido Santana); OU, seguir pela Avenida Nove de Julho, Avenida São Gabriel, Avenida Santo Amaro, Rua Afonso Brás, Avenida República do Líbano, Avenida Indianópolis, Avenida Rubem Berta (pista local), Avenida Moreira Guimarães junto à Avenida Jurema.

Ligação Leste/Oeste, sentido Lapa para Aeroporto

Avenida Radial Leste /Oeste, Praça Carlos Gomes, Viaduto Dona Paulina, Praça Dr João Mendes, Largo Sete de Setembro, Avenida Liberdade, Rua Vergueiro, Rua Domingos de Morais, Rua Sena Madureira, Complexo Viário João Jorge Saad, Avenida Ibirapuera, Rua Borges Lagoa, Rua Prof. Ascendino Reis até Avenida Rubem Berta.

Ligação Leste/Oeste, sentido Penha para Aeroporto

Avenida Radial Leste/Oeste, Rua Jaceguai, Avenida Liberdade, Rua Vergueiro, Rua Domingos de Morais, Rua Sena Madureira, Complexo Viário João Jorge Saad, Avenida Ibirapuera, Rua Borges Lagoa, Rua Prof. Ascendino Reis até Avenida Rubem Berta.

Avenida República do Líbano, sentido Bela Vista

Avenida República do Líbano, à esquerda na Rua João Lourenço, à direita na Avenida Santo. Amaro, à direita para a Avenida Brigadeiro Luís Antônio.

Região do Butantã para Alto de Pinheiros e Alto da Lapa

Avenida Doutor Vital Brasil, Avenida Nações Unidas (sentido Castelo); Marginal Pinheiros (sentido Castelo), Ponte Jaguaré, Avenida Queiroz Filho, Avenida Diógenes Ribeiro de Lima.

Região de Alto da Lapa e Alto de Pinheiros para o Butantã

Avenida Diógenes Ribeiro de Lima, Avenida Queiroz Filho, Ponte Jaguaré, Avenida Jaguaré e Avenida Corifeu de Azevedo Marques.

Região do Jaguaré para Alto de Pinheiros

Avenida Corifeu de Azevedo Marques, Avenida Vital Brasil, Ponte Eusébio Matoso, Marginal Pinheiros (sentido Castelo); Avenida Queiroz Filho e Rua Cerro Corá.

Região da Rodovia Raposo Tavares (sentido Interior)

Ponte Eusébio Matoso; Avenida Professor Francisco Morato; Rua MMDC e Rua Reação.

Região da Rodovia Raposo Tavares (sentido Capital)

Rua Sapetuba, Avenida Prof. Francisco Morato, Praça Jorge de Lima, Marginal Pinheiros (sentido Interlagos), Avenida dos Bandeirantes.

Região da Rodovia Dutra/ Ayrton Senna

Avenida Prof. Francisco Morato, Praça Jorge de Lima, Ponte Eusébio Matoso, Avenida das Nações Unidas (sentido Castelo).

Região do Pacaembu / sentido Marginal

Rua Desembargador Paulo Passalaqua, Rua Capivari, Rua Itápolis, Rua Armando Penteado, Rua Piauí, Rua Bahia e Rua Dr. Albuquerque Lins.

Região do Pacaembu / sentido Estádio

Avenida Auto Soares de Moura Andrade, Alameda Olga, Rua Tagipuru, Avenida Francisco Matarazzo e Rua Cardoso de Almeida.

Avenida Cidade Jardim, sentido bairro /Marginal Pinheiros, no sentido Interlagos

Avenida dos Tajurás (sentido Bairro), Rua Oscar Americano (sentido Bairro), retorno junto à Avenida Amarílis, Rua Oscar Americano (sentido centro), Avenida dos Tajurás (sentido Centro), Avenida Prof. Alcebíades Delamare, Marginal Pinheiros, sentido Interlagos.

Avenida dos Tajurás, sentido Centro /Marginal Pinheiros, no sentido Castelo Branco

Avenida Cidade Jardim (sentido Centro), Rua Amauri, Avenida Brig. Faria Lima, sentido Pinheiros, retorno junto à Rua Gumercindo Saraiva, Avenida Brig. Faria Lima (sentido Itaim), Rua Prof. Artur Ramos, Marginal Pinheiros (sentido Castelo).

Região Central e Avenida Paulista para o Itaim Bibi

Avenida Nove de Julho (sentido Bairro), Avenida São Gabriel, Praça Dom Gastão Liberal Pinto, Rua Joaquim Floriano (a partir daí podem acessar a Avenida Brig. Faria Lima e a Avenida das Nações Unidas) ou Av. Brig. Luís Antônio (sentido Bairro), Praça Dom Gastão Liberal Pinto, Rua Joaquim Floriano.

Região da Vila Olímpia para o Itaim Bibi

Rua Dr. Eduardo de Souza Aranha, Avenida Santo Amaro (sentido Centro), Lateral do Viaduto Takeharu Akagawa, Praça Dom Gastão Liberal Pinto, Rua Joaquim Floriano.

Avenida República do Líbano, sentido Vila Nova Conceição para o Itaim Bibi

Rua João Lourenço, Avenida Santo Amaro (sentido Centro), Lateral do Viaduto Takeharu Akagawa, Praça Dom Gastão Liberal Pinto, Rua Joaquim Floriano.

Da Região de Vila Olímpia para Região Central e Avenida Paulista

Rua Dr. Eduardo de Souza Aranha, Avenida Santo Amaro (sentido Centro), Lateral do Viaduto Takeharu Akagawa, Avenida Brig. Luís Antônio.

Avenida República do Líbano, sentido Vila Nova Conceição para Região Central e Paulista

Rua João Lourenço, Avenida Santo Amaro (sentido centro), Lateral do Viaduto Takeharu Akagawa, Avenida Brig. Luís Antônio.