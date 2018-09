Veja o que abre e o que fecha no feriado de 7 de setembro

Quem estiver em São Paulo durante o feriado da Independência do Brasil, nesta sexta-feira, 7, deve ficar atento às mudanças no horário de funcionamento de serviços e órgãos públicos.

Os bancos estarão fechados nesta sexta-feira e reabrem na segunda-feira, 10. Contas com vencimento no feriado podem ser pagas no próximo dia útil, sem o acréscimo de multas ou cobrança de juros.

O Rodízio Municipal de Veículos estará suspenso no feriado, inclusive para caminhões. Também estarão liberadas as demais restrições existentes na cidade: Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC) e a Zona de Máxima Restrição aos Fretados (ZMRF). De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), no feriado da Independência do Brasil e no domingo, 9, serão ativadas as ciclofaixas de lazer das 7h às 16h.

Em todo o Estado as unidades do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran) não terão expediente nesta sexta-feira e também, no sábado, 8.

As linhas de ônibus metropolitanas gerenciadas pela EMTU/SP terão a mesma programação de horários de domingo no feriado da Independência do Brasil, na sexta-feira.

O horário de funcionamento do Metrô será das 4h40 da manhã à meia-noite de sexta-feira e, das 4h40 à 1 hora da manhã, de sábado para o domingo.

Os hospitais, as Unidades de Pronto Atendimento (UPA) e Assistências Médicas Ambulatoriais (AMA) 24 horas funcionarão o dia todo, ininterruptamente.

Os parques administrados pela Secretaria do Verde e Meio Ambiente (SVMA) irão funcionar normalmente no feriado.

As feiras livres, os sacolões e mercados municipais terão os horários alterados. O Mercadão Municipal de São Paulo, no Centro, estará aberto.

Na sexta-feira e no sábado, o atendimento nas 73 unidades do Poupatempo do Estado de São Paulo estará suspenso.

As unidades do Hospital Veterinário das zonas leste e norte estarão fechadas no dia 7, retomando o atendimento normal na segunda-feira. Apenas para urgências, a unidade da zona Leste atenderá no sábado.

Operação Estrada

A CET vai implantar a Operação Estrada para o feriado da Independência do Brasil, entre os dias 06 e 10 de Setembro, com o objetivo de garantir a segurança, fluidez do tráfego e a mobilidade de motoristas e pedestres, em razão do aumento no fluxo de veículos, especialmente nos acessos às rodovias. Estima-se que aproximadamente 1,8 milhão de veículos deixem a capital em direção ao litoral e ao interior do Estado.

A Companhia recomenda aos motoristas com destino às rodovias que evitem utilizar o sistema viário principal das 12h às 22h, desta quinta-feira, 6 e sexta-feira, programando preferencialmente sua viagem para depois das 22h. A orientação aos motoristas que utilizam as rodovias no entorno da capital, em especial os que conduzem veículos de carga, é evitar o acesso ao sistema viário da cidade.