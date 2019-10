Veja o que abre e o que fecha em SP no Dia do Servidor Público

SÃO PAULO - Repartições públicas municipais e estaduais estão fechadas ou funcionando com horário especial nesta segunda-feira, 28, quando é celebrado o Dia do Servidor Público. As unidades do Procon-SP e do Poupatempo não vão funcionar, assim como as praças de atendimento das Subprefeituras, as 24 unidades do Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo (Cate) - ligadas à gestão municipal.

Mercados e sacolões municipais terão horário especial e apenas os parques da Luz, na região central, e Guarapiranga, na zona sul, estarão fechados.

Fique atento às mudanças:

Procon-SP

Os postos de atendimento pessoal dentro dos Poupatempos Sé, Santo Amaro e Itaquera não funcionarão, assim como os núcleos regionais, localizados em cidades como Campinas, São José do Rio Preto, Santos e Bauru, e o atendimento telefônico. O aplicativo do Procon-SP continuará funcionando para consultas e reclamações.

Poupatempo

Todas as unidades do Poupatempo estarão fechadas. O atendimento à população retorna nesta terça-feira, 29, no horário habitual de cada posto.

Fundação Pró-Sangue

Posto Clínicas Avenida Dr. Enéas Carvalho de Aguiar, 155, 1º andar, Cerqueira César Das 8h às 17h

Posto Dante Pazzanese Avenida Dr. Dante Pazzanese, 500, Ibirapuera Fechado

Posto Regional de Osasco Rua Ari Barroso, 355, Presidente Altino, em Osasco Fechado

Posto Barueri Rua Ângela Mirella, 354 Térreo, Jardim Barueri Fechado

Posto Mandaqui Rua Voluntários da Pátria, 4.227, Mandaqui Fechado

Detran

Apenas a unidade do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran.SP) do município de Itatiba funcionará, pois a prefeitura local antecipou o feriado para a última sexta-feira, 25. Todas as demais unidades estarão fechadas.

Serviços municipais

Abastecimento

Alguns mercados municipais e sacolões da cidade de São Paulo vão funcionar em horário especial.

Assistência Social

Serviços conveniados da Proteção Social Básica e Especial de Média Complexidade, como CCA, CJ, CEDESP, NCI, NAISPD, Centro Dia, estarão abertos, assim como os serviços conveniados da Proteção Social Especial de Alta Complexidade: SAICAs, Centros de Acolhida, CPAS, Núcleos de Serviço para População de Rua.

Já os equipamentos de Assistência Social da Rede Direta, como SAS, CRAS, CREAS, Centros POP e NPJ, estarão fechados.

Ecopontos

As unidades funcionam das 6h às 18h.

Verde e Meio Ambiente

Todos os parques municipais abrem, exceto os parques da Luz e Guarapiranga.

Educação

As unidades educacionais não vão funcionar. Os Centros Educacionais Unificados (CEUs) funcionam normalmente das 8h às 18h.

Hospitais Veterinários

As duas unidades das zonas norte e leste atenderão normalmente.

Saúde

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de São Paulo informa que os hospitais, prontos-socorros, AMAs 24h e as Unidades de Pronto Atendimento (UPAS), funcionarão o dia todo, de forma ininterrupta, neste feriado. As unidades de AMAs 12h, que atendem de segunda à sábado, inclusive nos feriados e pontos facultativos, atenderão das 7h às 19h.

AMA/UBS Integradas funcionarão no Dia do Funcionário Público, apenas com pronto atendimento, das 7h às 19h.

As Unidades Básicas de Saúde (UBS), os Ambulatórios de Especialidades (AE) e a Rede Municipal Especializada (RME) em doenças sexualmente transmissíveis (DSTs)/Aids, que funcionam de segunda à sexta-feira, das 7h às 19h, estarão fechadas.

As AMA Especialidades e os Hospitais Dia, que funcionam de segunda-feira a sábado, abrirão normalmente, das 7h às 19h.

Centros esportivos

As unidades da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (SEME) abrirão normalmente aos usuários.

Cultura

Cultura

Fazenda

O Centro de Atendimento da Fazenda Municipal (CAF), localizado na Praça do Patriarca, nº 69, não vai funcionar.

Habitação

A Central de Habitação estará fechada.

Inovação e tecnologia

Os Telecentros, as unidades da rede FAB LAB LIVRE SP e as unidades do Descomplica São Paulo não serão abertos.

Subprefeituras

As Praças de Atendimento das subprefeituras estarão fechadas.

Trabalho

As 24 unidades do Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo (Cate) estarão fechadas.

Transporte

A frota de ônibus está com 100% dos veículos em operação.

