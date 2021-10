Veja o que abre e o que fecha em SP durante o feriado prolongado de Nossa Senhora Aparecida

Em razão do feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida comemorado nesta terça-feira, 12, alguns serviços na cidade de São Paulo vão funcionar em esquema especial nesta segunda-feira, 11, emenda de feriado. Quem ficar na capital, precisa estar atento aos horários diferenciados ou ao fechamento de alguns órgãos. O rodízio municipal de veículos está suspenso na capital paulista, hoje e amanhã, e só volta a vigorar na quarta-feira, 13.

Este é mais um feriado que ocorre em meio a pandemia do novo coronavírus e, por isso, as orientações sobre cuidados com aglomerações permanecem.

Confira abaixo o que fecha e o que abre durante o feriado:

Rodízio

Está suspenso nesta segunda-feira para carros mas mantido para veículos pesados. As demais restrições, como Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC) e a Zona de Máxima Restrição aos Fretados (ZMRF) estão mantidas. Também não estarão liberadas nesta segunda-feira as vagas de Zona Azul e as faixas exclusivas de ônibus. Na terça-feira, 12, o rodízio está suspenso, inclusive para caminhões. O rodízio de veículos será retomado a partir das 7h, na quarta-feira, 13, para placas finais 5 e 6.

Abastecimento

As feiras livres funcionam normalmente nos dois dias. Atualmente, a cidade conta com mais de 920 feiras realizadas por todas as regiões, no horário das 7h30 à 13h. Clique aqui e confira os endereços e dias da semana.

Saúde

Nesta segunda-feira, os postos de doação da Fundação Pró-Sangue estarão funcionando, exceto os de Barueri e Dante Pazzanese. No feriado, apenas o Posto Clínicas manterá expediente, das 8h às 17h. Para mais informações, acesse: www.prosangue.sp.gov.br.

Hospitais Dia atendem normalmente nesta segunda e fecham ao público na terça, feriado.

Estarão abertos e com funcionamento ininterrupto:

Hospitais e prontos-socorros, Hospitais Dia 24h, Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs) 24h, Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), Centro de Atenção Psicossocial (Caps) AD IV Redenção e Samu 192.

Estarão fechados nos dias 11 e 12 de outubro:

Unidades Básicas de Saúde (UBSs)

Ambulatórios de Especialidade (AEs)

Centros de Atenção Psicossocial II (Caps II)

Unidades de Vigilância em Saúde (Uvis)

As unidades da rede municipal Especializada em Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST)/Aids

Vacinação contra Covid-19

​Nesta segunda e terça, as AMAs/UBSs Integradas vão funcionar das 7h às 19h e os megapostos, das 8h às 17h.

Bancos

A Federação Brasileira de Bancos informou que nesta segunda-feira, 11, os bancos abrem normalmente na capital paulista. Na terça-feira, 12, em razão do feriado não haverá atendimento nas agências bancárias.

Como de costume, as áreas de autoatendimento ficarão disponíveis para os clientes, bem como os canais digitais e remotos de atendimento, como internet e mobile banking.As contas de consumo como água, energia, telefone e os carnês com vencimento em 12 de outubro poderão ser pagos, sem acréscimo, na quarta-feira, dia 13 de outubro.

Correios

As unidades dos Correios funcionarão normalmente na segunda e não haverá expediente na terça-feira, exceto nas localidades cuja data foi antecipada por decreto estadual ou municipal, em razão da pandemia de Covid-19.

Poupatempo

Os postos do Poupatempo estarão fechados na terça-feira. Já na segunda feira, as unidades vão funcionar exclusivamente para o mutirão do RG, atendendo apenas às solicitações de Carteiras de Identidade, durante o expediente normal de cada posto. Serão ofertadas mais de 29,3 mil vagas destinadas às pessoas que precisam emitir a primeira ou segunda via do documento.

CPTM, Metrô e EMTU

CPTM - Nesta segunda, as sete linhas da CPTM vão operar com grade de intervalos semelhante a de um sábado e na terça-feira, a grade será semelhante a de domingo.

A circulação de trens na Linha 8-Diamante será interrompida na terça-feira, 12, entre as Estações Comandante Sampaio e Carapicuíba durante todo o horário comercial (4h à meia-noite), por conta de obras da Prefeitura de Osasco para a construção no viaduto Miguel Costa, que passará sobre via férrea.

Durante o período de interrupção a CPTM acionará o sistema Paese para atender os passageiros que utilizam estas duas estações, além de Gen. Miguel Costa e Quitaúna, que estarão fechadas neste dia. Nesta segunda, todas as estações da Linha 8-Diamante funcionarão normalmente.

EMTU - No feriado de Nossa Senhora Aparecida, todas as linhas de ônibus intermunicipais gerenciadas pela EMTU seguirão a programação horária de domingo. Na segunda-feira, a operação será de dia útil normal em todas as regiões metropolitanas.

Metrô - Nesta segunda-feira, todas as linhas terão funcionamento normal, sem interdições, e as frotas em circulação serão específicas para atender a demanda neste dia, com trens reservas preparados para entrar em circulação caso ocorra aumento de demanda. Na terça-feira, as linhas funcionarão normalmente, porém com frota semelhante a de domingo.

ViaQuatro e ViaMobilidade - As Linhas 4-Amarela e 5-Lilás vão funcionar na segunda-feira com oferta de trens de dia útil e na terça-feira equivalente a um domingo.

Sabesp

Para serviços emergenciais, a Central de Atendimento Telefônico 195 para Região Metropolitana de São Paulo funciona 24 horas.

O acesso a serviços comerciais (telefone unificado 0800 055 0195) encontra-se indisponível até 12/10 devido à implantação do novo sistema comercial da Companhia. A indisponibilidade se estende à Agência Virtual e ao Sabesp Fácil no site www.sabesp.com.br e também ao atendimento online e às agências, inclusive as do Poupatempo.

Bom Prato

A Secretaria de Desenvolvimento Social informou que os restaurantes da rede Bom Prato abrem na segunda-feira, dia 11 de outubro e os que funcionam de sábado e domingo também abrem nos feriados. São eles: Brás, Campos Elíseos, Guaianases, Lapa, Santana, São Mateus e Vinte e Cinco de Março.

Enel

As lojas de atendimento da Enel abrem normalmente na segunda-feira e fecham na terça-feira. Apesar das lojas não funcionarem, os clientes terão à disposição os demais canais de atendimento para registrarem as suas solicitações.

Os consumidores podem entrar em contato com a companhia por meio da Agência Virtual, do aplicativo Enel SP, disponível gratuitamente para iOS e Android, e do Call Center (0800 72 72 120 - atendimento comercial - e 0800 72 72 196 - atendimento emergencial).

Educação

Os equipamentos administrados pela Secretaria Municipal de Educação estarão fechados.

Esportes

Os Centros Esportivos estarão abertos hoje e amanhã, sem o funcionamento da parte administrativa. Clique aqui e confira o endereço de cada unidade.

O acolhimento de pessoas em situação de vulnerabilidade social permanece nos Centros Esportivos Santana, Santo Amaro, Lapa, Tietê e Barra Funda. Os equipamentos são atualmente utilizados pela Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (Smads) e não é autorizada a entrada do público geral nestes espaços.