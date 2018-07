Van usada em roubo a banco bate na marginal e ladrões fogem

Uma van usada em um roubo a banco durante a madrugada se envolveu em um acidente na Marginal do Tietê na manhã desta segunda-feira, 2. O veículo foi usado em um roubo na Vila Olímpia. Os ladrões levaram um caixa eletrônico de uma agência do Banco do Brasil, na Alameda Vicente Pison, na altura do número 1.340, na Vila Olímpia, por volta das 5 horas. Os bandidos foram perseguidos pela polícia e por volta das 5h30, o veículo acabou batendo em um caminhão, na altura da Ponte do Piqueri, na pista expressa do sentido Ayrton Senna. Ninguém ficou ferido e os bandidos fugiram, abandonando o carro e o caixa eletrônico no local. O dinheiro roubado do banco já foi recuperado, segundo informações da Polícia Militar.