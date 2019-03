A Unidos da Vila Maria foi a penúltima a entrar na avenida no sambódromo do Anhembi neste domingo, 3. Já passava das 4 horas quando a escola da zona norte deu início ao desfile.

A escola homenageou o Peru, com o enredo "Nas Asas do Grande Pássaro, o Voo da Vila ao Império do Sol". Embora a agremiação traga como cores-símbolo o verde, o azul e o branco, chamou atenção o contraste com o uso do dourado, cor que remete à cultura inca, conhecida pelos rituais e festas de exaltação ao Sol.

Uma ala dedicou uma homenagem específica aos festejos peruanos em Cuzco, que duram noves dias. Antigos rituais da civilização inca foram exaltados. Com o verso "Império do Sol, no alto dos Andes / Onde o pranto do céu formou a nascente / Fonte da vida, das águas, emana / Viva a nação peruana", a Vila Maria encantou ao lembrar da fé em suas divindades, orações e templos.