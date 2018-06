Uma pessoa morre e ao menos 26 ficam feridas em acidente em Embu-Guaçu

SÃO PAULO - Um acidente envolvendo um ônibus e um caminhão betoneira deixou uma pessoa morta e ao menos 26 feridas na rodovia Prefeito Bento Rotger Domingues, em Embu-Guaçu, na Grande São Paulo, na manhã desta terça-feira, 6.

+ LEIA TAMBÉM: Capotamento na zona leste de SP deixa um morto

Segundo o Corpo de Bombeiros, um homem de 77 anos, ocupante do ônibus, morreu no local. O helicóptero Águia auxiliou no resgate do motorista do caminhão.

O coletivo da Viação Miracatiba fazia o trajeto entre o bairro Chácara Flórida, em Embu-Guaçu, e o bairro Valo Velho, em Itapecerica da Serra. A colisão ocorreu por volta das 8h30, na altura do km 44 da rodovia, nas proximidades do Terminal Municipal da região.

A via foi interditada para atendimento às vítimas e remoção dos veículos. A investigação está sob o comando do Departamento de Polícia (DP) de Embu-Guaçu.

No Twitter, o tenente Marcelo Fonseca, do Corpo de Bombeiros, explicou o que ocorreu no local.