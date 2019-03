Um show, um filme, 12 novos bares e um passeio diferente

Olá pessoal, tudo bem?

Já perceberam como a rotina em São Paulo é alucinante? Concordam? Acham que não? Eu sempre acho que todos aqui nesta cidade estão atrasados para alguma coisa: para o trabalho, para a escola, para deixar os filhos na escola. Até para se divertir quem mora por aqui se atrasa.

Pensando nisso, resolvi fazer uma coluna expressa. Na velocidade de São Paulo, vou indicar o que é imperdível nesta semana: um show, um filme, 12 novos bares no centro (ninguém é de ferro, afinal), e um passeio diferente.

Como risco de todo mundo já ter partido, pergunto: vamos lá?

Um show. Se você vai estar em São Paulo no dia 13 de abril não pode perder o encontro entre Gilberto Gil e Paralamas do Sucesso. O show faz parte do projeto Versão Brasileira e, é claro, tudo quanto é música boa vai estar lá. Se você quiser descobrir, entretanto, mais shows para acompanhar em São Paulo, vale a pena acessar essa matéria do Divirta-se.

Mas vamos logo para a próxima dica que não temos tempo a perder (só queremos saber.....)

Um filme. sem tempo para pensar no que escolher, indicamos o retorno de Julia Roberts à telona. Mas leve um lencinho: Julia interpreta a mãe de um jovem viciado em drogas que deixa a clínica de reabilitação no Natal. O Humberto Abdo conta essa história aqui. Mas se você não gostou da dica, temos muitas, muitas outras na nossa página especial com o roteiro de cinema.

Já cansou?

Aposto que não. Mas se quiser dar uma paradinha (por que ninguém é de ferro) sugiro essa ótima matéria que mapeou os 12 novos bares que estão repaginando o centro de São Paulo. E que contradição São Paulo: justamente na área onde tanto se correu, agora se abriga tantos locais para interromper a correria.

Ufa!

Ah, já estava esquecendo.

Quer um passeio diferente? O tradicionalíssimo Maksoud Plaza bolou três pacotes de Day Use do hotel. Vale se informar mais, afinal, não é todo dia que você pode conhecer em detalhes o hotel que ganhou fama com show de Frank Sinatra. Patrícia Ferraz também já foi na Vino e conta como é o bar, loja de vinhos e restaurante.

Eu iria aproveitar para contar minha passagem pela recepção do Maksoud acompanhando a seleção brasileira do Luxemburgo, mas lembrei que estou atrasado.

Para semana que vem conto os discos preferidos dos nossos leitores. Até já.