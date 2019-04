Novas dicas sobre o que fazer em São Paulo

Olá pessoal, tudo bem?

Hoje vou procurar fazer um roteiro diversificado de coisas interessantes para te ajudar a descobrir o que fazer em São Paulo – para quem vive aqui ou para quem está de passagem.

Um filme: A Sombra do Pai

A primeira dica do dia é conferir no cinema A Sombra do Pai. O filme conta a história de pai e filha que tentam sobreviver à morte da mãe da menina. O pai é um operário que fecha-se em seu luto e a menina acredita ter poderes sobrenaturais. Classificado como terror no Brasil o filme tem muita crítica social – não há tempo para o luto pois todos precisam (simplesmente) sobreviver. Vale muito a pena conferir o longa de Gabriela Amaral Almeida, que ganhou espaço com seu poderoso O Animal Cordial. O filme entra em cartaz na próxima quinta-feira, dia 2.

Um passeio: Shows de Marcelo D2 e Funk Como Le Gusta

A proposta é gastar pouco, quem sabe só o valor do deslocamento? Temos algumas boas sugestões. Nesta matéria do repórter Humberto Abdo há uma série de eventos gratuitos na cidade de São Paulo. Tem balada, tem exposição, tem passeio e tem, também, dois shows que, se eu fosse você, tentaria assistir. Funk Como Le Gusta é um os tesouros esquecidos da cidade. E Marcelo D2 concebeu o que eu considero o melhor disco do ano passado: Amar é Para os Fortes.

Uma peça: A Queda

Júlia Corrêa, também repórter do Divirta-se, fez uma seleção muito bacana com dez peças para assistir que custam até R$ 30. A mais interessante se chama A Queda. Ela conta a história de um homem em queda livre, com um pássaro a lhe arrancar as vísceras. Trata-se, como Júlia escreve, de uma metáfora para a renovação de valores e crenças. Vou tentar ir neste fim de semana, quem sabe não nos encontramos por lá?

Todas as pizzas de São Paulo

Na semana passada, novamente, os leitores contribuíram muito com a coluna e indicaram uma série de pizzarias. Isso só me enche de orgulho e renova a certeza de que o espaço aqui é de conversa. Jô Martins, por exemplo, lembrou da pizzaria do Angelo, no tradicional bairro da Mooca. Fabio Borger disse adorar a Famiglia Lucco, que fica na Lapa, e o Roberto Chiavelli mencionou uma ótima em Santo André: San Marco.

Na semana que vem, eu prometo, voltar.

