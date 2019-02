Um dia na vida dos Beatles em São Paulo

Pessoal, tudo bem?

Vocês podem me fazer um favorzinho uma única vez?

Para tornar a experiência de leitura da coluna desta sexta-feira mais sensorial, selecione a música A Day In The Life, ache o fone de ouvido e a coloque para tocar. É com ela que você deve seguir a partir de agora.

A proposta da coluna de hoje, depois de falarmos tanto sobre esfihas e até do carnaval, é organizar um passeio quase aleatório pela cidade ao som dos Beatles. O buzz a respeito dos quatro rapazes de Liverpool deve voltar forte nos próximos meses por conta do novo show de Paul McCartney por aqui - aliás, recomendo fortemente a leitura da entrevista exclusiva que Paul concedeu ao nosso repórter Julio Maria - e pelo arguadado lançamento do novo filme de Danny Boyle. Confira o trailer nesta reportagem do Caderno 2. Na história, a humanidade sofre um apagão e simplesmente se esquece dos Beatles.

Mas nós não vamos deixar isso acontecer, não é mesmo?

Vamos lá!

Começaremos o nosso passeio pelos parques de São Paulo - uma ótima pedida, principalmente porque você não precisa necessariamente gastar muito. E tem para todos os gostos: uma sugestão é começar pelo Parque da Água Branca, criado em 1929 e com clima de fazenda em plena metrópole, seguir diretamente para o principal deles, o do Ibirapuera, mas também esticar até o Parque do Povo, com seus roteiros botânicos, jardins e árvores frutíferas. Dá para fazer tudo em um dia só e tocando no seu celular músicas como Penny Lane, Strawberry Fields Forever, Nowhere Man (visitas a parques são um exercício de olhar para o seu interior), Across The Universe (se você decidir visitar o Planetário do Ibirapuera) e I Fell Fine.

O passeio pelos parques eu recomendo que você faça sozinho, mas uma ótima pedida em grupo é conhecer esses cinco pubs para beber cerveja em São Paulo. Não sei se eles vão ficar bravos, mas experimente - depois da segunda cerveja - cantarolar Yesterday - garanto que vai ter gente te acompanhando. Na ida e na volta, coloque para tocar With a Little Help From My Friends, I Saw Her Standing There e, principalmente, Sgt. Peppers Lonely Hart Club Band. Aproveito esta coluna para lançar a você, caro leitor, um desafio: você sabe quem é quem na capa deste espetacular álbum?

Aproveitando que vem uma boa folga aí com o carnaval e que tal colocar para tocar Day Tripper e visitar essas ótimas exposições. E que tal conferir os novos serviços à disposição no aeroporto de Guarulhos curtindo Back In The USRR? Dica que nos leva ao Minhocão. Construído quando ainda havia a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, o elevado, para os carros, parece estar com os dias contados. Aproveite que no domingo essa realidade futura já é presente para dar um passeio por lá ao som de Getting Better, Run For Your Life e Drive My Car (uma pequena provocação não faz mal a ninguém) e, finalmente, aperte o play em And Your Bird Can Sing - não seria bom se a gente pudesse ouvi-los sempre?

Resisti a tentação e não recomendei visitar a Praça do Pôr do Sol ao som de Here Comes The Sun…..

…. quer dizer…..

Bem, eu já fiz isso de bicicleta e é bem legal.

E você, qual música dos Beatles você acha a cara de São Paulo. Me conte nos comentários.