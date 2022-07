Ubatuba: SP quer hotel, restaurante e loja em ilha de antiga prisão

Localizada em Ubatuba, no litoral norte de São Paulo, a Ilha Anchieta tem uma história que envolve diferentes movimentos de imigração e tragédias históricas. Uma delas é a da rebelião de 1952, que completa 70 anos em 2022 e foi uma das primeiras grandes rebeliões prisionais do País, com estimativas de mortos que vai de 15 (divugada pelo goveno à época) a 118 pessoas, entre detentos e funcionários. O local já chegou a ser chamado de "Alcatraz brasileira", em referência à penitenciária dos Estados Unidos também localizada em uma ilha.

Parte das construções do antigo presídio e a capela do povoado do século 19 seguem preservadas na ilha e estão incluídas em um edital de permissão de uso publicado neste mês pela Fundação Florestal, responsável pelo espaço, transformado em parque estadual em 1977. A proposta prevê que a iniciativa privada implante restaurante, lanchonete, loja e hospedagens nas edificações, assim como opere serviços turísticos, como aluguel de equipamentos náuticos para práticas de stand up paddle, mergulho livre e flutuação.

A história da ilha é dividida em diferentes momentos e alvo de pesquisas ainda em andamento. Como diz a gestora interina do parque, Ana Lúcia Wuo, “novas histórias estão sendo descobertas”.

Originalmente habitada por tupinambás, a ilha se tornou um pequeno povoado de imigrantes europeus no século 19, especialmente de portugueses que viviam da pesca e da agricultura. A situação mudou no século seguinte, com a saída dos caiçaras para a implantação de uma colônia correcional, inaugurada em 1908 e com funcionamento contínuo até 1914. Em 1934, deixou de ser chamada de Ilha dos Porcos e passou a homenagear o padre Anchieta.

A antiga colônia foi reativada como presídio político em 1928 e, depois, de segurança máxima, função que exerceu até 1955. Entre os motivos do fechamento, está a histórica rebelião de 1952, que resultou na morte de apenados e funcionários e também chamada de "Massacre da Ilha Anchieta".

Antes disso, o local já havia vivido outras tragédias. Em 1926, por exemplo, ocorreu a morte de 151 imigrantes búlgaros, a maioria crianças. Levados para a ilha após se recusarem a ir para fazendas de café, acabaram intoxicados ao complementar a alimentação com mandioca brava incorretamente cozida, segundo informações de pesquisadores e do governo.

A ilha também ficou marcada pela passagem de cerca de 170 imigrantes japoneses, aprisionados como presos políticos durante a Segunda Guerra Mundial, entre 1946 e 1947. Parte deles, não sobreviveu às condições de aprisionamento, que incluía casos de tortura.

Hoje, as edificações históricas da ilha estão em estudo de tombamento na esfera estadual, com a preservação obrigatória durante o andamento do processo. A maior parte integra o projeto original da antiga colônia, de autoria do escritório de Ramos de Azevedo (o mesmo do Teatro Municipal e outros ícones do centro paulistano).

O complexo do antigo presídio inclui ainda a residência do diretor, o hospital, a escolinha (destinada a filhos de funcionários) e outras edificações. Mais antiga e ainda preservada, a Capela do Senhor Bom Jesus é datada do século 19 e, até hoje, recebe celebrações esporadicamente, a principal em 6 de agosto, dia do Senhor Bom Jesus.

Parque Estadual Ilha Anchieta

Acesso: por embarcações privadas, lanchas e escunas a partir do Saco da Ribeira e outras praias, em Ubatuba; lista completa em ilhaanchieta.ingressosparquespaulistas.com.br

Ingresso: R$ 19 vendido no local e no site

Atrações: praias, trilhas, aquário natural, mirante e construções históricas

Mais informações: (12) 3832 1397 e pe.ilhaanchieta@fflorestal.sp.gov.br

Como em todos parques estaduais, é proibida a entrada de animais domésticos.