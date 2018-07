Turista sofre assalto em SP e liga para a Alemanha pedindo socorro

Após ser vítima de roubo em Araçatuba, no interior de São Paulo, na noite desta segunda-feira, 9, e não conseguir obter contato com a polícia, uma turista alemã pediu socorro ligando para o seu país. O namorado, da Alemanha, acionou então o Consulado do País em São Paulo que por sua vez ligou para a Polícia Militar da região. Apesar da longa viagem da informação, dois suspeitos acabaram presos.

O assalto foi registrado em uma chácara às margens da rodovia Elyeser Montenegro Magalhães (SP-463), onde a turista se encontrava com outras pessoas. O grupo foi rendido por três homens e ficou sem dinheiro, celulares e outros objetos de valor.

Os assaltantes fugiram pelos fundos da propriedade e, após serem acionados, policiais conseguiram localizar dois suspeitos, um de 18 anos e outro de 15 anos que foram reconhecidos pela vítima. A turista, que não sofreu ferimentos, está em férias no Brasil e os objetos roubados não foram localizados.