Túnel Ayrton Senna é interditado parcialmente

O túnel Ayrton Senna II, que segue em direção à avenida Ibirapuera, na zona sul da cidade, foi parcialmente interditado por volta das 10 horas, para a realização da Operação Comporta, que são bloqueios momentâneos. O motivo, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), é o excesso de veículos que estão utilizando o túnel para chegar à avenida Ibirapuera, que estava congestionada devido ao desvio montado para que os motoristas evitassem a região da avenida Washington Luís, no Aeroporto. Os motoristas com destino ao Ibirapuera deverão seguir pela avenida Santo Amaro, antes do túnel. O túnel permanece liberado para os motoristas com destino à região da Vila Mariana. Após a saída do túnel, o motorista deverá seguir o caminho pela Rua Sena Madureira, pelo Complexo Viário João Jorge Saad (Cebolinha).