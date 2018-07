Tumulto na UPP da Cidade de Deus deixa um ferido Um homem ficou ferido após novo tumulto entre PMs da Unidade de Polícia Pacificadora e moradores da Cidade de Deus, zona oeste do Rio. Um morador foi atingido por uma bala de borracha durante a confusão, no início da noite de ontem. Tudo começou quando os policiais notaram, durante patrulha, um grupo que ouvia funk proibido, com letras de incitação ao crime. Eles pediram que o som fosse desligado e se iniciou uma confusão.