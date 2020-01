Tumulto entre usuários de droga e PMs na Cracolândia termina em tiroteio

SÃO PAULO - Uma confusão entre usuários de droga e policiais militares terminou em tiroteio na região da Cracolândia, no centro de São Paulo, na manhã desta quarta-feira, 15. Não há informação de vítimas.

A Polícia Militar não deu detalhes sobre o tumulto e se limitou a dizer que os agentes reagiram a uma suposta ação truculenta dos dependentes químicos.

Nas redes sociais, usuários afirmam que ouviram barulho de tiros e bombas de lacrimogêneo. Vias da região, como a Avenida Rio Branco, foram interditadas.

Veja abaixo publicações no Twitter sobre o tumulto na Cracolândia:

Cracolândia

As tentativas de por um fim à região conhecida como Cracolândia, no centro da capital paulista, já vêm de longa data. Os primeiros registros do crack em São Paulo datam do início de 1990. A Cracolândia, porém, nasceu como espaço de consumo em meados dos anos 2000.

Entre 2000 e 2017, prefeitos e governadores de São Paulo tentaram acabar com a região do "fluxo", onde os dependentes químicos ficam concentrados e os traficantes vendem drogas. As Polícias Civil e Militar também realizaram diversas ações para combater os traficantes da área.