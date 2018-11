Tuma pedirá perícia da Polícia Federal nas pistas de Congonhas

O corregedor do Senado, senador Romeu Tuma (DEM-SP), informou nesta quarta-feira, 18, que pedirá aos senadores da CPI que investiga a crise no setor aéreo que solicitem a realização de uma perícia da Polícia Federal nas pistas do Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, onde explodiu o Airbus da TAM na noite da última terça-feira. Veja também: Lista das 186 vítimas do acidente Opine: o que deve ser feito com Congonhas? O local do acidente Os piores desastres aéreos do BrasilConheça o Airbus A320 Galeria de fotos Assista a vídeos feitos no local do acidente Conte o que você viu e o que você sabe Em conversa com jornalistas, Tuma comentou que o Tribunal de Contas da União (TCU) já havia alertado sobre irregularidades nas obras de recuperação da pista principal e que não é de hoje a informação de que setores essenciais da reforma de Congonhas, como as pistas de aterrissagem, tinha sido preteridos em favor de aspectos físicos e visuais menos importantes. Segundo Tuma, a Polícia Federal dispõe de peritos especializados em obras que podem colaborar na identificação da causa do acidente com o Airbus da TAM. O senador reclamou do fato de não terem sido tomadas providências já na segunda-feira, como a suspensão dos vôos após um avião da Pantanal ter derrapado na pista de Congonhas. Segundo informações do ministro da Justiça, Tarso Genro, em entrevista à rádio CBN, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva já determinou abertura de inquérito policial para apurar possíveis responsabilidades de autoridades públicas no acidente e, segundo ele, o diretor-geral da Polícia Federal, Paulo Lacerda, já estaria tomando as providências.