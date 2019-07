Troca de tiros na 9 de Julho termina com um morto e dois detidos

SÃO PAULO - Um homem suspeito de roubar um carro foi baleado e morreu durante troca de tiros com a Polícia Militar na noite desta quinta-feira, 25, em São Paulo. Outros dois suspeitos foram detidos.

Segundo a PM, três homens que teria roubado o carro de um taxista foram abordados pelos agentes na Avenida 9 de Julho, na região dos Jardins, na zona oeste da capital paulista.

De acordo com a PM, por volta das 20h30, houve troca de tiros e um dos suspeitos pelo roubo acabou baleado e morreu no local. Os outros dois comparsas foram detidos. A PM não informou, na noite desta quinta, a identidade do homem morto nem dos detidos.

O caso deve ser investigado pelo 78º DP (Jardins).