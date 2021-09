Três pessoas são mortas a tiros na zona norte de SP

SÃO PAULO — Duas pessoas foram baleadas e mortas na região da Brasilândia, zona norte da capital paulista, na madrugada desta quinta-feira, 2. O crime aconteceu por volta das 2h48 da manhã. Em outra ocorrência, a Guarda Civil Municipal constatou o óbito de uma pessoa baleada na Freguesia do Ó, por volta da 1h da manhã. Ambos os crimes estão em investigação pelo 72º Distrito Policial de São Paulo, mas não se sabe se eles têm relação entre si.

Na Brasilândia, os assassinatos aconteceram na rua João Maurício da Costa Jubim, altura do n.º 352. A polícia foi acionada e, ao chegar ao local, encontrou dois corpos. Os óbitos foram confirmados por uma Unidade de Suporte Avançado (USA). Já na Freguesia do Ó, a ocorrência foi na rua João Paulo I, altura do n.º 421.

Questionada sobre a proximidade de horário e local das ocorrências, a Polícia Militar nega que tenha havido uma chacina.