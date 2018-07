Três perguntas para...Carlos Silva, sindicato dos GCMs

Guardas municipais de vários Estados do Brasil atuam no trânsito. Em São Paulo, por uma questão política e de lobby, é que não atuam. A partir do momento em que a Guarda estiver atuando, possibilitará uma fiscalização mais eficiente, coibindo o abuso do motorista. Seria um trabalho complementar ao da CET. Isso faria a companhia desenvolver as suas atividades com mais eficiência.

2.A guarda está preparada? Faz parte da nossa formação aprender tudo sobre leis e normas de trânsito. Cabe às guardas municipais a questão de estacionar em local proibido, ou manobras irregulares, por exemplo.

3.Isso não poderia sobrecarregar o serviço dos guardas-civis? Não. O problema é o efetivo. Faz oito anos que não temos concursos. É uma reivindicação, levando em consideração o tamanho da cidade.