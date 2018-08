Três passageiros de avião que caiu no Campo de Marte já receberam alta

SÃO PAULO - Três passageiros do avião que caiu no Aeroporto do Campo de Marte, na zona norte de São Paulo, no domingo, 29, já receberam alta médica. A terceira alta ocorreu nesta sexta-feira, 3, quando Agnaldo Crippa, de 45 anos, deixou o HSANP, hospital no bairro de Santana, na mesma região. De acordo com boletim médico, o homem está "bem de saúde, porém necessita ainda de acompanhamento médico ambulatorial". Ele chegou a ficar internado na UTI em razão de um politraumatismo.

Além de Crippa, já haviam recebido alta ao longo da semana Geraldo Denardi e Enzo Denardi. No acidente, o piloto Antonio Traversi morreu e seis pessoas ficaram feridas. O avião partiu de Videira (SC), a aproximadamente 400 quilômetros de Florianópolis, e pertencia a uma empresa do setor de embalagens plásticas. As causas do acidente estão sendo investigadas pela Aeronáutica.

O avião primeiro voou baixo e depois arremeteu. Ao tentar descer pela terceira vez, a nave teria virado, tocado o solo da pista de pousos e decolagens e houve uma explosão, por causa do combustível. A queda ocorreu por volta das 18 horas.