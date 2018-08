Três morrem e mais de 30 ficam feridos em colisão na Anhanguera

Um ônibus colidiu com um caminhão na madrugada deste sábado, 25, na Rodovia Anhanguera (SP-330), em São Joaquim da Barra, no interior de São Paulo. O acidente rodoviário deixou três mortos e mais de 30 feridos, sete em estado grave. As vítimas fatais são mulheres, sendo duas delas mãe e filha, que morreram no local. A outra vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu e faleceu pouco depois.

O caminhão estava carregado de algodão. Com a colisão, arrancou a parte frontal do ônibus. Os feridos foram socorridos em São Joaquim da Barra e outras cidades da região. Dentre eles, vários continuavam sendo medicados até o início desta tarde, estando pelo menos sete em estado grave.

O ônibus fazia o trajeto de Goiânia a São Paulo e transportava mais de 50 passageiros. As causas da colisão são apuradas e a pista, que chegou a ter o tráfego lento no sentido Interior/Capital, pela manhã já estava liberada e com o fluxo normalizado.