Três meninas morrem afogadas na Represa Guarapiranga, em São Paulo

SÃO PAULO - Três meninas morreram afogadas neste domingo, 18, na Represa Guarapiranga, na zona sul de São Paulo.

No primeiro registro de afogamento, segundo informações do Corpo de Bombeiros, duas garotas, de 11 e 13 anos, foram encontradas mortas. Uma terceira vítima foi encaminhada ao Hospital do Grajaú em estado grave.

Mais tarde, o corpo de outra menina de 11 anos foi encontrado na água. Quatro viaturas dos bombeiros foram enviadas ao local e um helicóptero ajudou nas buscas.

Na Represa Billings, também na zona sul da cidade, um homem de 17 anos foi encontrado inconsciente e levado ao Pronto-Socorro Maria Antonieta.