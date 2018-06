Três homens são encontrados mortos em loja na zona sul de SP

Três homens foram encontrados mortos na noite desta segunda-feira, 26, dentro de uma locadora de ferramentas na Rua do Grito, Ipiranga, zona sul de São Paulo. Segundo a Polícia Militar, que chegou ao local por volta das 21h, os corpos foram estavam amarrados, amordaçados e com lesões na cabeça e na nuca.

Edinaldo Lopes Bezerra, de 55 anos, Renan de Oliveira Bezerra, de 30 anos e Norberto dos Santos de Castro, de 45 anos, foram encontrados por um parente que avistou os corpos e acionou a Polícia Militar.

A investigação está com a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). A assessoria de imprensa do órgão não soube informar o parentesco das vítimas e se os autores do crime levaram alguma mercadoria.

