Três homens são detidos por pichar prédio da TAM Express

Policiais militares detiveram na manhã deste domingo, 29, três homens acusados de pichar a frase "várias vidas aqui", em uma das paredes do prédio da TAM Express, na zona sul de São Paulo. No último dia 17, o edifício foi atingido por um Airbus A320 da própria empresa que não conseguiu aterrissar no Aeroporto de Congonhas. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o técnico de informática, de 26 anos, confessou ter escrito a frase e contou que seus amigos - uma balconista, de 28 anos, e um pintor, de 25 - apenas o acompanhavam. À polícia, o técnico teria dito que a pichação era em memória das vítimas do desastre. Um representante da TAM compareceu ao 27º Distrito Policial, do Campo Belo, e prestou queixa contra o trio. Mas apenas o pintor continuou preso, pois havia um mandado de prisão expedido contra ele por furto. Neste domingo, a região do aeroporto foi tomada por uma manifestação de familiares, amigos, e simpatizantes dad vítimas do vôo 3054. O movimento percorreu várias ruas de São Paulo para protestar contra as companhias aéreas e para cobrar soluções do governo.