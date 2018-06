Três dias de carnaval em SP tiveram público de 4,25 milhões, diz Prefeitura

O carnaval de rua de São Paulo teve público de 4,25 milhões entre sábado, 10, e segunda-feira, 12, de acordo com a Prefeitura. Somado ao pré-carnaval, no último fim de semana, o público total é de 8 milhões de foliões. A Prefeitura considera como carnaval oficial o período entre 3 e 18 de fevereiro, com 491 desfiles de blocos previstos.

A gestão João Doria (PSDB) afirma que esse é o recorde de participantes do evento. Segundo a administração municipal, a estimativa "é baseada nos números fornecidos pelos blocos e no monitoramento feito pela própria administração, por meio da Secretaria de Prefeituras Regionais, CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) e GCM (Guarda Civil Metropolitana), que utilizou drones e o helicóptero da Policia Militar para registrar imagens".

No sábado, afirma a gestão Doria, o público foi de 1,65 milhão. No domingo, 1,45 milhão de foliões acompanharam o carnaval de rua e, na segunda-feira, foram 1,15 milhão, segundo a Prefeitura. A maior concentração de foliões foi na Avenida 23 de Maio, na zona sul da capital, que se consolidou como a nova passarela da folia de rua paulistana.