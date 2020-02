Trem para o aeroporto de Guarulhos passa a contar com bagageiros

SÃO PAULO - O governo de São Paulo entregou o primeiro trem com bagageiro na linha que liga a capital ao Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos. A composição passa a contar com espaço para malas pequenas, acima dos assentos, e outro para bagagens grandes. Outros sete trens desse lote com as mesmas características estão em testes e deverão começar a ser usadas após a checagem dos protocolos de segurança.

A entrega do equipamento contou com a presença do governador João Doria (PSDB) e do secretário dos Transportes Metropolitanos, Alexandre Baldy. Doria autorizou o início da viagem comercial da Estação da Luz à estação Aeroporto-Guarulhos, da Linha 13-Jade da CPTM. A nova composição da série 2500 foi fabricada pelo consórcio Temoinsa-Sifang, na China.

“Esta composição tem características que aumentam o conforto dos usuários e a funcionalidade. Essa linha será complementada, na medida que viabilizarmos com o governo federal e a GRU Airport, a extensão de mais 1.500 metros até os três terminais do Aeroporto Internacional de Guarulhos”, disse Doria.

A linha ao aeroporto enfrenta um problema por, na prática, não chegar aos terminais de embarque de passageiros do Aeroporto de Cumbica. Após a chegada à estação, o caminho deve ser complementado em um ônibus para acesso às áreas de check-in. Uma parceria com o governo federal poderá viabilizar a construção desse trecho final citado por Doria.

“A CPTM tem as formas mais rápidas e baratas para que os passageiros cheguem até o Aeroporto de Guarulhos. Trabalhamos para aperfeiçoar cada vez mais esse serviço da Linha 13-Jade. No último ano, uma de nossas ações foi a ampliação do número de viagens do Connect e Expresso Aeroporto. Esses serviços colocam o Estado de São Paulo em pé de igualdade com as maiores cidades do mundo e irá atender a um público cada vez maior”, afirmou Baldy.

Como ir de trem até o aeroporto de Guarulhos

A linha possui três serviços para atender a demanda de passageiros. No serviço regular, as viagens são realizadas entre as estações Engenheiro Goulart, na Linha 12-Safira, e Aeroporto-Guarulhos, com parada na Estação Guarulhos-Cecap, durante todo o horário comercial. O intervalo entre os trens é de 20 minutos, de segunda a sexta, e aos sábados (das 4h às 9h e das 17h às 20h). Nos demais horários de sábado e aos domingos e feriados, é de 30 minutos.

Para chegar ao centro de São Paulo, o passageiro pode usar o Connect, com viagens da Estação Brás à Estação Aeroporto-Guarulhos, com paradas nas estações intermediárias. Outra opção é o Expresso Aeroporto, com viagens diretas entre Luz e Aeroporto. Os dois serviços têm horários programados.