Trem expresso da Luz a Cumbica vence ‘rivais’ em conforto

SÃO PAULO - O trem expresso que sai da Estação da Luz, no centro da capital paulista, para o Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, começou a funcionar nesta terça-feira, 16, e se mostrou a alternativa mais confortável para quem deseja chegar ao terminal pelo transporte sobre trilhos. Terceira forma de acesso ao aeroporto aberta este ano, o trem com tarifa mais cara e sem paradas entre estações atraiu apenas quem viajaria - o que resultou em uma composição vazia, com espaço de sobra para as malas.

O trem, que recebeu da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) o nome de Airport Express, tem horários predeterminados de saída tanto da Luz quanto da Estação Aeroporto-Guarulhos. Comparado com o outro serviço da CPTM aberto este mês, o Connect, que faz a mesma ligação, mas partindo da Estação Brás, o Airport Express tem vantagens.

A primeira é que é mais fácil para moradores das zonas sul e oeste chegarem à Luz do que ao Brás, uma vez que a primeira é integrada às Linhas 1-Azul e 4-Amarela do Metrô - o Brás só é conectado à Linha 3-Vermelha. Além disso, a Linha 3 é a mais cheia do sistema e transitar por lá com malas, em hora de pico, não é tarefa simples.

Outra vantagem do Airport Express é que os trens são menos cheios. A Linha 13-Jade da CPTM, que funciona como “mãe” dos serviços Connect e Airport Express (ambos são trens especiais que funcionam nesse ramal e demoram 35 minutos por viagem), foi pensada pelo governo do Estado não só como uma ligação para o aeroporto, mas também como linha para mitigar a falta de transporte público da região mais populosa da cidade, a zona leste. Ao criar um serviço expresso (sem paradas), a CPTM buscou uma alternativa atrativa apenas para quem vai ao aeroporto. O Connect, por exemplo, é usado como “atalho” para a zona leste, e quem está com malas tem menos espaço para circular.

Por outro lado, há uma desvantagem: o preço. O Airport Express custa R$ 8. A esse preço, é preciso acrescentar R$ 4 do Metrô. Em todas as opções de acesso a Cumbica, ao chegar à Estação Aeroporto, é preciso reservar ainda cerca de 20 minutos para o ônibus gratuito que conecta o terminal 1 ao 2 e ao 3.

Reações

Quem testou o serviço nesta terça elogiou a limpeza e a sinalização. “Estive em uma viagem na Itália e conhecemos todas as cidades de trem. Este aqui é muito parecido. É bom ter um serviço assim, limpo, prático, oferecido pelo Estado”, disse a aposentada Maria de Fátima Cançado, de 64 anos, que vive em Fortaleza e veio a São Paulo visitar a irmã Ana Cançado, filósofa de 55 anos.

Com viagem de volta marcada para esta terça, ela soube da estreia do serviço pela TV e apressou a arrumação das malas para pegar o das 14 horas. “É um passeio bacana, conhecer o centro”, diz Maria de Fátima, ao listar locais como o Teatro Municipal, o Mosteiro de São Bento, o Farol Santander e o Mercadão, que ficam próximos da Estação da Luz, onde embarcaram. Já Ana preferiu elogiar o trem, do tipo “salão único”, sem divisão entre os vagões.

A CPTM comprou oito trens especiais, com bagageiro, para circular nas opções de conexão com o aeroporto. As composições só têm entrega prevista para novembro do ano que vem. Até lá, os trajetos são feitos por trens comuns, idênticos aos que circulam nas outras linhas.

Opções para o aeroporto

1. AIRPORT EXPRESS (Expresso Aeroporto)

Trem expresso para o aeroporto, sem paradas (35 minutos)

Funciona de segunda a sexta-feira

Partidas da Estação da Luz:

10h, 12h, 14h, 16h e 22h

Partidas da Estação Aeroporto:

9h, 11h, 13h, 15h e 21h

Tarifa: R$ 8 (os bilhetes especiais são vendidos nas Estações da Luz e Aeroporto)

2. Serviço Connect

Trem especial partindo da Estação Brás, com paradas no Tatuapé, em Engenheiro Goulart e na Estação Guarulhos-Cecap

Funciona de segunda a sábado

Partidas da Estação Brás:

6h25, 7h05, 7h45, 18h05, 18h45 e 19h25 (de segunda a sexta-feira)

6h25, 7h05 e 7h45 (aos sábados)

Partidas da Estação Aeroporto:

6h20, 7h, 7h40, 18h, 18h40 e 19h20 (de segunda a sexta-feira)

6h20, 7h e 7h40 (aos sábados)

Tarifa: R$ 4 (não é vendido um bilhete especial, mas sim passe comum da CPTM ou bilhete único. Passageiros que vêm de outras linhas da rede têm integração gratuita)

3. Linha 13-Jade (serviço comum)

Trem partindo da Estação Engenheiro Goulart, com parada na Estação Guarulhos-Cecap

Funciona de domingo a domingo, de 4h a meia-noite

Trens com intervalo de até 30 minutos

É necessário fazer baldeação na Estação Engenheiro Goulart e embarcar na Linha 12-Safira para continuar a viagem para o centro e vice-versa

Tarifa: R$ 4 (bilhete comum)