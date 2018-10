Trem entre Brás e Aeroporto de Guarulhos começa a circular nesta quarta-feira

SÃO PAULO - A Linha 13-Jade da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) terá viagens de trens entre as estações Brás e Aeroporto, sem a necessidade de fazer transferência na estação Engenheiro Goulart, a partir desta quarta-feira, 3.

O novo serviço, chamado Connect, terá tempo de percurso de cerca de 35 minutos com parada para embarque e desembarque entre as estações Brás, da Linha 12-safira, e Engenheiro Goulart, Guarulhos-Cecap e Guarulhos-Aeroporto, da Linha 13-jade. A tarifa é a mesma dos trens metropolitanos, de R$ 4.

Em dias úteis, serão realizadas seis viagens em direção ao Brás e outras seis no sentido Aeroporto-Guarulhos às 6h20, 7h00, 7h40, 18h00, 18h40 e 19h20. Aos sábados, o serviço funcionará somente no período da manhã com três viagens em cada sentido que partirão às 6h20, 7h00 e 7h40. O Connect não funcionará aos domingos.

As outras viagens que já são ofertadas nos dias úteis pela Linha 13-jade continuam com intervalos de 20 minutos nos horários de maior movimento, entre 5h e 8h e entre 17h e 20h. Nos demais horários, em que há menor demanda de passageiros, o intervalo é de 30 minutos.