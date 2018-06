Trem é recolhido após falha na Linha 3-Vermelha do Metrô

SÃO PAULO - Uma falha em um trem na Linha 3-Vermelha do Metrô fez com que os passageiros tivessem de descer do transporte na manhã desta terça-feira, 6.

Segundo a assessoria de imprensa da companhia, houve uma falha de tração em um dos trens na estação Brás, sentido Barra Funda. A composição foi recolhida para manutenção e os passageiros tiveram de aguardar outro trem para seguir viagem.

Nas redes sociais, internautas publicaram fotos de plataformas lotadas e relataram atrasos na partida. O Metrô informou que a situação na linha foi normalizada por volta das 8h40.

Bad, bad news. Eis a Linha vermelha pic.twitter.com/VNgOUBW0aM — Paula Lago (@paulalake) 6 de março de 2018

Pediram pra esvaziar trem na linha vermelha, e não mandaram trem vazio depois, e a galera tá se matando aqui. Valeu por mais um dia de atraso @metrosp_oficial — g (@geescarvalho) 6 de março de 2018

@metrosp_oficial que pega hoje. 45 minutos para entrar no trem não dá né? Linha vermelha está péssima. — Vagner Silva (@vagner_silva) 6 de março de 2018

O problema provou reflexos em outras estações, segundo os passageiros.