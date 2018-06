Trem da zona leste ao Aeroporto de Guarulhos opera em horário comercial a partir desta segunda

SÃO PAULO - A Linha 13 - Jade da CPTM, que liga a zona leste de São Paulo ao Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, começa a circular em horário comercial nesta segunda-feira, 4. O ramal funcionará das 4h às 0h e a passagem custará R$ 4.

Inaugurada em abril, a linha de 12,2 quilômetros conecta a estação Engenheiro Goulart (conexão com linha 12 - Safira da CPTM) à estação Aeroporto-Guarulhos, ligada ao terminal 1 do aeroporto, onde ocorrem os embarques e desembarques das empresas aéreas Azul e Passaredo. Os demais terminais são conectados por ônibus gratuito da concessionária GRU-Airport.

+ Do aeroporto de Guarulhos à Praça da Sé, passageiro levará cerca de 1 hora e 40 minutos​

Estimativas do Governo de São Paulo indicam que o percurso da linha é feito em 15 minutos.

Outros dois serviços que conectam o centro de São Paulo ao aeroporto estão previstas para os próximos meses. A primeira, Connect, ligará a estação Brás ao terminal aéreo durante os horário de pico sem baldeação na estação Engenheiro Goulart. O trajeto é estimado em 35 minutos e deverá ser inaugurado em julho. O serviço Airport-Express, que ligará a Estação da Luz ao aeroporto, deverá começar a funcionar em agosto.

+ Trem da zona leste ao aeroporto de Guarulhos começa a circular neste sábado

Atrasos. Ao custo de R$2,3 bilhões, as obras da linha 13 - Jade começaram com atraso em dezembro de 2013. O prazo de execução era de um ano e meio, mas em março de 2016 a CPTM previu a conclusão apenas para janeiro deste ano. Um dos atrasos foi a necessidade de alargar o trecho que passa sobre a Rodovia Ayrton Senna, que havia ganhado uma quinta faixa de rolamento antes do início das obras do trem.