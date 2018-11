Trechos de hinos oficiais da cidade de São Paulo Depois de um pacote de leis promulgado pelo prefeito Gilberto Kassab (DEM), os paulistanos serão obrigados a cantar os hinos oficiais que existem na cidade. Veja trechos de alguns dos principais:Hino da Zona LesteLetra: José das Neves Eustachio/Música: Arthur Botelho)Zona leste, zona lesteTens metrô, tens faculdadesPolícia civil e militarViadutos e avenidasE muito muito amor pra darTens Corinthians, tens JuventudeE um povo com muita féParque do Carmo em ItaqueraPiqueri no TatuapéEste hino deve ser cantado em eventos oficiais ocorridos na regiãoHino da Fórmula-1Autor: Adolphino Rosário CruzEm InterlagosA Fórmula-1É uma parada!É uma suada!Os gritos dos espectadoresAplaudindoOs competidores!..Com uma rapidez extraordináriaVão se aproximando da faixa finalOs integrantes dessa corridaEvento monumentalEste deve ser cantado no início e no fim das festividades do Grande Prêmio do Brasil de Fórmula-1Hino à NegritudeAutor: Eduardo de OliveiraErgue a tocha no alto da glóriaQuem, herói, nos combates, se fezPois, que as páginas da história,São galardões aos negros de altivezSegundo a lei, deve ser cantado em "todas as solenidades que envolvam a raça negra" Hino da MoocaAutor: José das Neves EustáquioSou da Mooca, sou moquense. Amo esta região, Meu bairro muito queridoEstás no meu coração.Mooca, bairro tradiçãoDa Zona Leste és portalSímbolo de uma região,No trabalho és triunfal.Teu dinamismo de agoraSão heranças bem distantes.Foste trilha outroraDe valentes bandeirantes.Tens esportes, tens cultura,Universidade até.Os teus templos abrigamUm povo com muita fé.Desde o Parque D. PedroTudo em ti é sucessoTuas ruas e avenidasRepresentam o teu progresso.Deve ser cantado especialmente nas cerimônias e eventos cívicos, militares e eclesiáticos da região