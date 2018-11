Trecho do Rodoanel será interditado para medição de ruídos

O tráfego de veículos no trecho oeste do Rodoanel será interditado das 12 às 13 horas desta quarta-feira, 1.º de agosto, nos dois sentidos, entre os quilômetros 5,7 e 16, para medição de ruído nas proximidades do bairro Tamboré. A medição será feita pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT). Os motoristas provenientes do Rodoanel, com destino às rodovias Anhangüera, Bandeirantes ou Perus, deverão seguir pela rodovia Castelo Branco até o Cebolão e acessar a Marginal do Tietê, sentido rodovia Ayrton Senna. Os usuários com destino às rodovias Raposo Tavares, Régis Bittencourt e as cidades de Osasco e Carapicuíba poderão acessar normalmente o Rodoanel. A Dersa solicita aos motoristas que fiquem atentos à sinalização e evitem utilizar o Rodoanel durante o período de interdição. Faixas de orientação serão colocadas ao longo das rodovias.