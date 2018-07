Trecho da CPTM fica interditado após chuvas em São Paulo

A circulação de trens da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) no trecho entre as estações Botujuru e Jundiaí, na extensão da Linha 7- Rubi (Luz - Francisco Morato), continuava interditada na manhã desta segunda-feira, 9. As fortes chuvas que atingiram as regiões entre Botujuru e Campo Limpo Paulista, na tarde deste domingo, 8, deslocaram as pedras (britas) que ficam sob os trilhos, em um trecho de aproximadamente 100 metros entre as estações Campo Limpo Paulista e Várzea Paulista, impossibilitando a circulação das composições. O mesmo problema foi detectado entre Botujuru e Campo Limpo Paulista. Técnicos da empresa passaram a noite no local para solucionar o problema mas ainda não há previsão de normalização, segundo a CPTM. A empresa acionou a operação Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência (Paese), solicitando à Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU) ônibus para atenderem aos usuários daquela região.