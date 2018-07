Travessia de carros alegóricos será monitorada em São Paulo

Com a aproximação do carnaval, os carros alegóricos de todas as escolas de samba de São Paulo já começam a seguir para os locais de desfiles, principalmente para o sambódromo, no Parque Anhembi, na zona norte da cidade. Veja também: Cobertura completa do carnaval 2009 Blog: dicas para quem quer curtir e para quem quer fugir da folia Especial: mapa das escolas e os sambas do Rio e de SP Para evitar transtornos, a CET vai monitorar o trânsito em várias ruas e avenidas da cidade para a travessia desses carros, entre os dias 11 e 19 e também no dia 23 de fevereiro, das 23h às 5h. Os carros partirão das zonas norte, sul, leste, oeste e centro com destinos à Rua Alvinópolis (na Penha), Avenida Escola Politécnica, Autódromo de Interlagos e Polo Grande Otelo (Anhembi). A engenharia de campo da CET vai acompanhar o evento, operacionalizando desvios de tráfego em caso de necessidade de bloqueio de vias. Haverá sinalização e os motoristas e usuários serão orientados pelos técnicos.