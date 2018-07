Transporte terá van gratuita para o Anhembi

Para facilitar o acesso do público ao Sambódromo dO Anhembi, as empresas do sistema de transporte metropolitano de São Paulo vão colocar micro-ônibus para passageiros das estações do metrô Tietê e Palmeiras-Barra Funda. O passe deverá ser retirado na saída do metrô e dá direito à viagem de ida e volta. Veja também: Cobertura completa do carnaval 2009 Blog: dicas para quem quer curtir e para quem quer fugir da folia Especial: mapa das escolas e os sambas do Rio e de SP As linhas de metrô que dão acesso aos terminais rodoviários receberão reforços de trens. A linha 1-Azul e a linha 3- Vermelha realizarão cerca de 28 viagens a mais no período de carnaval. As demais estações terão mais trens em operação. Para quem for de carro, o estacionamento custará R$ 20. O preço é por todo o período. No sambódromo, 650 homens da Polícia Militar, 71 homens da Polícia Civil e 80 da guarda civil metropolitana serão responsáveis pela segurança durante os desfiles. Outros 1.060 seguranças privados e 70 bombeiros auxiliarão a força policial. Ingresso Restam 5 mil ingressos na arquibancada para os desfiles de sexta-feira, segundo a empresa Ingresso Fácil. Em balanço de vendas divulgado na segunda-feira, a empresa informou que restam 450 lugares para cadeira e 700, mesa. Para o domingo foram vendidos apenas 30% dos ingressos.