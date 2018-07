Transporte de carga perigosa não pode ser feito em horário de pico na capital Desde ontem está proibida a circulação de veículos que transportam produtos perigosos no horário de pico em São Paulo. Gases inflamáveis e componentes químicos não poderão ser transportados das 5h às 10h e das 16h às 21h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, no minianel viário e no centro expandido, a mesma área onde vigora o rodízio municipal de veículos.