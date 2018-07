Trânsito lento e pontos de parada na descida pela Imigrantes

O tráfego permanece intenso no sentido litoral do Sistema Anchieta-Imigrantes, às 9h30 desta manhã. Pela rodovia dos Imigrantes, o trânsito está lento e com alguns pontos de parada desde a saída de São Paulo, no km 12, até a altura do pedágio, no km 32. Na região da serra, o motorista reduz bastante a velocidade entre os km 47 e 54, devido ao excesso de veículos, informa a concessionária Ecovias. Veja também: Motorista deve ter atenção em 7 rodovias federais Trânsito nas rodovias da Dersa e do DER Trânsito na Anchieta e Imigrantes Trânsito na Dutra Trânsito na Anhangüera e Bandeirantes Trânsito na Castelo Branco e Raposo Tavares Já na Baixada Santista, o tráfego é lento na região de Praia Grande, entre os km 285 e 292 da rodovia Padre Manoel da Nóbrega, também por conta do excesso de veículos. O mesmo acontece entre os km 270 e 268 da rodovia Cônego Domênico Rangoni, região de Cubatão, e também no entroncamento com a rodovia Rio-Santos, no KM 248, em Guarujá. Entre 8h30 e 9h30 desta manhã, 7.692 veículos utilizaram as estradas do Sistema Anchieta-Imigrantes para chegar à Baixada Santista. Na direção contrária, a concessionária registrou a passagem de 1.603 veículos. Desde a 0h de sexta-feira, quando teve início a contagem para o feriado, 205 mil veículos viajaram em direção ao litoral. Desde às 15h da sexta, o Sistema Anchieta-Imigrantes opera no esquema 7x3. A descida é feita pelas duas pistas da via Anchieta e pela pista sul da rodovia dos Imigrantes. Para a subida da serra, o motorista utiliza somente a pista norte da Imigrantes. A previsão da Ecovias é de que, até quarta-feira, entre 380 e 520 mil veículos utilizem as estradas do Sistema Anchieta-Imigrantes com destino à Baixada Santista. A concessionária AutoBan, responsável pela via Anhanguera, informava às 9h37 que o trânsito estava normal na rodovia, com exceção do sentido Campinas - Jundiaí, que registrava tráfego intenso por volta do quilômetro 97 devido à obras na pista. Na Bandeirantes, o tráfego também fluía bem, menos no sentido São Paulo - Jundiaí, que tinha dois pontos de congestionamento (entre os quilômetros 13 e 15 e no 39) por tráfego intenso. Em São Paulo, o trânsito é bom. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) às 9h48 a cidade tinha apenas 9 quilômetros de congestionamento, ou 1,1% dos 835 quilômetros monitorados. O rodízio de veículos está suspenso durante todo o feriado, voltando a valer na quinta-feira, 26. Já a Rodovia Régis Bittencourt tinha cerca de 20 km de lentidão por volta das 9h30, provocados, segundo a Polícia Rodoviária Federal, pelo excesso de veículos. (Atualizada às 9h40)