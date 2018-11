Trânsito diminui na Marginal do Tietê no começo da tarde

Solange Spigliatti, do estadao.com.br,

Depois de uma manhã de trânsito parado, quando a Marginal do Tietê chegou a registrar lentidão em quase toda sua extensão, a situação começava a melhorar por volta das 12 horas desta terça-feira, 17, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). O índice de congestionamento registrado pela CET era de cerca de 11 km na pista sentido Castelo Branco, entre as pontes da Casa Verde e Aricanduva. Segundo medição da CET, 9,7% das vias monitoradas pela empresa apresentavam lentidão no horário. O índice representa 80 km de trânsito lento, principalmente na zona oeste da capital paulista, onde 22 km de ruas e avenidas estavam congestionadas. Segundo a CET, não havia registros de acidentes.