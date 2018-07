Trânsito de SP volta à média após registrar 120 km na segunda

Depois de chegar a mais de 120 quilômetros de congestionamento no começo da semana, o trânsito da capital paulista estava mais tranquilo nesta terça-feira, 17, com o índice de lentidão dentro da média no período, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Foram registrados às 8 horas 66 quilômetros de ruas e avenidas com tráfego carregado. Veja também: Josélia Pegorim comenta a previsão do tempo A previsão do tempo para a sua cidade Como o trânsito parou SP e números da frota Dossiê Estado: os números do trânsito em SP Acompanhe a situação do trânsito rua-a-rua Os traços em vermelho representam trechos congestionados nesta manhã. Fonte: CET Acidentes Três pessoas ficaram feridas em acidentes ocorridos no começo da manhã de hoje. Dois desses acidentes envolvem carro e moto. Um deles aconteceu na Estrada Guarapiranga e outro na Rua augusta. Segundo a CET, os veículos já foram removidos. Durante a madrugada, dois veículos colidiram, na Avenida Senador Teotônio Vilela. Piores trechos congestionados - Radial Leste, sentido Centro, pista expressa entre Rua Wandenkolk e Viaduto Pires do Rio, com 4.700 metros; entre Viaduto Alberto Badra e Rua Bernardino Brito F de Carvalho, com 3.050 metros; - Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, pista expressa entre Pontes Jânio Quadros e Aricanduva, com 4.200 metros; - Corredor Norte-sul, sentido Aeroporto, entre Praça da Bandeira e Avenida do Estado, com 2.950 metros; Situação dos principais corredores Zona Sul - Avenida dos Bandeirantes: sentido Marginal, entre Alameda dos Maracatins e Avenida Miruna - Marginal Pinheiros: sentido Interlagos, pista expressa entre Pontes Cidade Universitária e Jaguaré - Avenida Ibirapuera: sentido Centro, entre Avenidas Indianópolis e Bandeirantes Zona Oeste - Ligação Leste-Oeste: sentido Lapa, entre Avenidas Vinte e Três de Maio e Alcantara Machado - Avenida Francisco Morato: sentido Centro, entre Ponte Eusébio Matoso e Rua Alvarenga Zona Norte - Marginal Tietê: sentido Castelo Branco, pista expressa entre Pontes Jânio Quadros e Aricanduva - Corredor norte-sul: sentido Aeroporto, entre Praça da Bandeira e Avenida do Estado - Avenida Braz Leme: sentido Centro, entre Rua Zanzibar e Avenida Angélica Zona Leste - Radial Leste: sentido Centro, pista expressa entre Rua Wandenkolk e Viaduto Pires do Rio, com 4.700 metros; entre Viaduto Alberto Badra e Rua Bernardino Brito F de Carvalho, com 3.050 metros - Avenida Aricanduva: sentido Marginal, entre Radial Leste-oeste e Avenida Julio Colaço Centro - Avenida do Estado: sentido Santana, entre Avenida Mercúrio e Rua Vinte e Cinco de Março - Avenida Paulista: sentido Consolação, entre Ruas Augusta e Otavio Mendes