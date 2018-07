Tráfego complicado e lentidão na Marginal do Tietê

Os motoristas que deixaram para viajar no fim da manhã deste sábado encontravam trânsito complicado na Marginal do Tietê, para quem segue na direção da Rodovia Castelo Branco, que também estava congestionada. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o excesso de veículos que procuravam o acesso à rodovia estava causando o congestionamento. Os piores trechos, com mais de três quilômetros cada, estavam localizados nas pistas expressa e local, entre a Ponte Julio de Mesquita Neto e a região do Sambódromo, no Parque Anhembi, e na pista expressa entre a Rodovia Castelo Branco e Ponte Atílio Fontana. A Marginal do Pinheiros, sentido à Castelo Branco, também apresentava tráfego carregado, desde a Ponte Jaguaré e seguindo até a Cidade Universitária, com quase três quilômetros de lentidão. Em toda a cidade, a CET registrava, por volta das 12h30, 18 km de lentidão, com tendência de piora na zona sul da cidade, onde a Avenida dos Bandeirantes volta a apresentar pontos de lentidão. Castelo Branco A Rodovia Castelo Branco apresentava um grande congestionamento no fim desta manhã, na pista que segue para o interior de São Paulo. O tráfego estava carregado em um trecho de 13 quilômetros, desde o início da rodovia, na Marginal do Tietê, até a região de Alphaville. A pista marginal da rodovia também apresentava lentidão entre os quilômetros 20 e 24. No outro sentido, o tráfego era normal.