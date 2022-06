Tombamento de carreta com produto químico bloqueia Régis no sentido de Curitiba

Um tombamento de uma carreta com produto químico bloqueia a BR-116, Régis Bittencourt, na altura de Cajati (SP), sentido Curitiba, desde o final da manhã deste domingo, 19, e complica o retorno do feriado Corpus Christi.

De acordo com a Arteris, concessionária que administra a via, houve vazamento de hexeno, e devido a característica do produto, requer o isolamento total da pista para atendimento especializado. Além da concessionária, atuam no local equipes do corpo de bombeiros e defesa civil – para contenção do produto.

O bloqueio do trânsito na pista sul foi realizado na altura do km 497, aproximadamente 3 km antes do acidente, até o km 501,7. Por volta das 20 horas, segundo a concessionária, a carreta de transbordo estava sendo escoltada pela Polícia Rodoviária Federal até o local. Depois disso, acontecerá o transbordo completo da carga, a remoção da carreta, a limpeza de pista e início de liberação. Por isso, ainda não há previsão de liberação da pista.